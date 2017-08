Champions, Napoli vietata a tifosi Nizza

NAPOLI, 10 AGO - Il divieto potrebbe essere formalizzato già domani dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ma il Nizza sul proprio sito ufficiale ha già anticipato ai propri tifosi quello che è l'orientamento delle autorità italiane. E dunque niente trasferta per i tifosi francesi in occasione del match di andata dei playoff di Champions League Napoli-Nizza in programma mercoledì 16 agosto. "Le autorità italiane - si legge sul sito della squadra nizzarda - hanno informato oggi il Nizza che la vendita dei biglietti per la partita di Napoli è stata vietata a tutti i residenti in Francia per motivi di sicurezza. I tifosi del Nizza quindi purtroppo non potranno sostenere la loro squadra al San Paolo nella gara di andata della Champions League". "Per quanto concerne il ritorno a Nizza - si conclude la nota del club transalpino - le autorità francesi valuteranno nelle prossime ore la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani".