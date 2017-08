Nicola, per salvezza servono 40 punti

CROTONE, 10 AGO - "Reset è la parola giusta. Dobbiamo mettere da parte la passata stagione. Sappiamo quanto valiamo. Per la salvezza le difficoltà sono aumentate. Dobbiamo pensare che l'obiettivo da raggiungere è quello dei 40 punti". Lo ha detto l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, incontrando i giornalisti in vista della gara di sabato in Coppa Italia in casa col Piacenza. Riferendosi alla partita con gli emiliani, Nicola ha detto che il Crotone "giocherà assolutamente per passare il turno. Ci sono 18-19 calciatori che sono pronti perché hanno fatto un ottimo lavoro in ritiro. E poi c'é qualcuno che ancora deve completare il lavoro. Vorrei vedere in campo, comunque, la giusta mentalità già subito. Mi piacerebbe passare il turno per poter far giocare di più la squadra e mettere in forma i ragazzi. Il Piacenza ha vinto due volte in Coppa Italia. È una squadra rognosa e questo ci obbligherà a trovare subito ritmo e mentalità".