Supercoppa, F.Anderson carica la Lazio

ROMA, 10 AGO - "Sappiamo che troveremo una squadra con la bava alla bocca, sempre disposti a entrare su tutti i palloni e vincere. Sappiamo questo, lo abbiamo provato sulla nostra pelle, ma è il momento di provare a cambiare storia". Felipe Anderson lancia la sfida ai bianconeri a 3 giorni dalla Supercoppa italiana che si disputerà allo stadio Olimpico domenica. La presenza del brasiliano, intervistato da Mediaset e Sky, è ancora in dubbio a causa di un fastidio muscolare che finora lo ha costretto a svolgere lavoro differenziato: "Ho avuto questo piccolo problema, ma adesso sto meglio, oggi devo provare sul campo e poi spero di essere a disposizione del mister per domenica", ha precisato Anderson. Al suo, posto, in caso di forfait, è pronto a scendere in campo Keita "Lo vedo motivatissimo dice Anderson si allena alla grande. Se non giocherò o non sarò pronto, lui sa di dover dare il 100%".