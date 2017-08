Samp assegna numeri maglia, manca Schick

GENOVA, 10 AGO - Sono stati ufficialmente comunicati dalla Sampdoria i numeri di maglia per la prossima stagione. Sorprende l'assenza nella lista dei giocatori il nome di Patric Schick e il suo numero, il 14. Il giocatore proprio ieri ha avuto il via libera per riprendere a giocare ed a breve dovrebbe ottenere l'idoneità. La scelta di non inserire il suo nome e la sua maglia tra quelle per i prossimi impegni, a partire dalla sfida di Coppa Italia sabato sera contro il Foggia, è un indizio in più sulla possibilità che Schick a breve possa lasciare comunque i blucerchiati. Indizio al quale si somma la gioia del giocatore che sul proprio profilo Instagram ha commentato le ultime visite con un "sì, sì è tutto alla grande" quale didascalia di una foto non con la maglia della Sampdoria, ma con quella della nazionale. L'attaccante ceco intanto continua ad essere osservato speciale dall'Inter e anche dai francesi del Monaco.