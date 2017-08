Marca 'Mbappè a Parigi', ma Psg frena

ROMA, 10 AGO - Mbappè al Paris SG, anzi no, forse...Continuano a rimbalzare le voci sul futuro del giovanissimo talento del Monaco, che secondo il giornale sportivo spagnolo 'Marca' sarebbe passato alla squadra di Parigi per 160 milioni di euro più altri 20 di bonus. A spingere per l'esito positivo della trattativa sarebbe stato, sempre secondo la stessa fonte, il padre del giocatore. Ma anche il ragazzo, che è nato proprio nella capitale francese, vedrebbe di buon grado questa soluzione, nonostante l'amarezza dei tifosi del Monaco. Dal Qatar però l'emittente televisiva BeIN, che fa capo alla proprietà del Psg, frena spiegando che nulla è stato ancora concluso. In ogni caso Mbappè, cercato a lungo dal Real Madrid, sembra più lontano dalla Spagna