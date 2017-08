Inter, Medel verso il Besikstas

MILANO, 10 AGO - Gary Medel è vicino a lasciare l'Inter e passare a titolo definitivo al Besiktas. L'accordo tra i due club è stato raggiunto nelle scorse ore e il cileno, che ha pochi giorni compiuto 30 anni, ha già dato l'ok al trasferimento in Turchia. Ai saluti anche Jeison Murillo, destinazione Valencia: i club hanno trovato l'accordo per la cessione del difensore colombiano per circa 13 milioni.