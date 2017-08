Milan: già 15mila biglietti per E.League

MILANO, 10 AGO - Sono già 15mila i biglietti venduti per Milan-Shkendija, gara di andata dei playoff di Europa League prevista per giovedì 17 agosto a San Siro. Un dato confortante per la dirigenza rossonera considerato che la vendita dei tagliandi è iniziata appena 48 ore fa. Numeri che confermano la voglia di Milan dei propri tifosi: nell'esordio casalingo della stagione, lo scorso 3 agosto contro il Craiova, San Siro ha registrato 65.763 presenze.