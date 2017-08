Milan: Biglia, domani esami strumentali

MILANO, 10 AGO - Domani Lucas Biglia sarà sottoposto domani agli esami strumentali per valutare l'entità del risentimento muscolare al flessore patito nell'allenamento di martedì. Per questo infortunio il centrocampista del Milan non ha potuto partecipare alla trasferta di Catania e giocare in amichevole contro il Betis Siviglia. Gli esami riveleranno se si tratta di stiramento o di un problema di minore entità. L'argentino dovrebbe saltare almeno la gara di andata del playoff di Europa League contro lo Shkendija. La squadra tornerà ad allenarsi sabato dopo aver goduto di due giorni di riposo.