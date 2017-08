Borussia D, pochi 130 mln per Dembelè

ROMA, 10 AGO - Il Borussia Dortmund dice no alla prima offerta da 130 milioni del Barcellona per Ousmane Dembelè, il suo attaccante di 20 anni: lo annuncia lo stesso club tedesco in un comunicato rilanciato dai media spagnoli. "Abbiamo ricevuto un'offerta - dice il Borussia, secondo As - ma questa non è in linea con l'eccezionale valore del giocatore e con le quotazioni attuali del calciomercato europeo". Come dire, se Neymar vale 222 milioni e Mbappè 180, 130 milioni per Dembelè sono pochi. A dare per certo il passaggio del francese al Barca era stata l'Equipe, parlando dell'offerta da 130 milioni. Intanto il giocatore non si e' presentato all'allenamento del Borussia, che lo dà per 'disperso' e lo ha sospeso fino al prossimo fine settimana.