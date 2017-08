Serie C, Aic proclama stato agitazione

ROMA, 10 AGO - L'Associazione italiana calciatori (Aic) ha proclamato lo stato di agitazione della categoria, "alla luce - si spiega in una nota - delle decisioni emerse nel corso dell'ultimo Consiglio Federale" della Figc in merito ai mancati ripescaggi in serie C e allo spostamento del controllo sui pagamenti degli stipendi. L'Aic, inoltre, "si riserva di valutare, insieme con i propri associati, le opportune iniziative di protesta da intraprendere in vista dell'inizio del campionato di Serie C".