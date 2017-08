Auguri Inter a Zanetti,stella mai caduta

MILANO, 10 AGO - "Oggi è San Lorenzo, la notte in cui cadono le stelle. I nostri auguri ad una stella che non è mai caduta". Con questo tweet l'Inter fa gli auguri ad Javier Zanetti, ex capitano nerazzurro e attualmente vicepresidente del club, che oggi compie 44 anni. Poco dopo Zanetti ha risposto con un ringraziamento ed un messaggio, "sempre forza Inter". Zanetti con l'Inter ha totalizzato 858 presenze, vincendo 5 scudetti, una Champions League, una Coppa Uefa, un Mondiale per Club, 4 volte la Coppa Italia e 4 volte la Supercoppa Italiana.