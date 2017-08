Allegri, Buffon-Dybala simboli Juve

ROMA, 10 AGO - "Guardo Dybala e Buffon, e penso che loro sono il simbolo della Juve: possiamo fare un'altra grande stagione". Cosi' Massimiliano Allegri conclude un lungo intervento su 'The Players' Tribune', piattaforma digitale che dà spazio a interventi diretti dei protagonisti del calcio. "Dopo Cardiff ho pensato se non era il caso di lasciare - ha ribadito il tecnico Juve - ma ora so che possiamo toglierci di dosso quelle scorie, giocare un'altra grande stagione, un'altra grande Champions". Allegri ha spiegato che nel binomio Dybala-Buffon vede il segno della continuità di vittorie della Juve: "Uno è un brillante ragazzo al suo primo anno di scuola, tutta la carriera davanti, la voglia di dimostrare di essere uno dei grandi d'Europa; l'altro che con una Coppa del mondo sta per cominciare il suo Master. Ora siamo pronti ad andare ad una nuova prima della Scala, perchè il bello dell'opera e' che ogni stagione c'e' un nuovo spettacolo".