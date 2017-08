Inter: Vecino, Spalletti insegna calcio

MILANO, 10 AGO - Matias Vecino si presenta ai tifosi dell'Inter con una diretta sulla pagina facebook del club e incensa subito il lavoro fatto da Spalletti: 'È un tecnico che insegna calcio, trasmette i concetti con tranquillità e capisci subito cosa devi fare. Se siamo bravi a seguirlo possiamo fare grandi cose. Obiettivi? Una squadra come l'Inter non può mancare in Europa ma credo che il lavoro quotidiano e il campo decideranno i nostri obiettivi'. Vecino racconta quanto Borja Valero, oggi suo compagno all'Inter, lo abbia aiutato ai tempi della Fiorentina: ''È stato quello con cui ho vissuto più tempo da quando sono in Italia. Da lui ho imparato tanti movimenti, sa stare bene in campo e si adatta a diverse situazioni. Sa leggere le giocate in ogni momento. Affrontare la Fiorentina alla prima giornata sarà speciale per ciò che ha rappresentato per me. Ma giocare a San Siro è il sogno di ogni calciatore''.