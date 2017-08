Inter-Emre Mor, la trattativa rallenta

MILANO, 10 AGO - Si registra una frenata nella trattativa tra Emre Mor e l'Inter. Questa mattina il procuratore del 20enne turco ha incontrato il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini senza trovare un accordo. Emre Mor non sarà quindi domani a Milano, come invece sembrava in un primo momento. A fare il punto sulla trattativa l'agente del giocatore, Muzzi Ozcan: "Non posso commentare, è una cosa che riguarda le due squadre e non posso dirvi niente. Emre è un fuoriclasse, un top player. Rimarrò a Milano? Forse".