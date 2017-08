B Italia, 2-0 a Nazionale Universitaria

ROMA, 10 AGO - Vittoria per 2 a 0 della B Italia contro la Nazionale Universitaria. I gol al 18' del primo tempo di Valzania - centrocampista classe 1996 del Pescara - con un tiro da 25 metri, e di Soleri - attaccante dello Spezia annata '97 - che dopo aver saltato il portiere avversario ha appoggiato di piatto in rete al 27' del secondo tempo. L'amichevole di questa mattina ha chiuso lo stage di due giorni della B Italia al Villa Park Mancini di Roma, dove si sono dati appuntamento 18 ragazzi delle annate '96, '97 e '98 delle 22 società della Serie B. Nell'amichevole sono scesi in campo tutti i convocati.