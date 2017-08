Omofobia, deferita Polisportiva Bruinese

ROMA, 10 AGO - La Polisportiva Bruinese è stata deferita per insulti omofobi alle calciatrici del Torino. La decisione è stata presa dal Procuratore federale interregionale che, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Figc-Lnd la società piemontese a titolo di responsabilità concorrente e oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, anch'essi deferiti. Il deferimento è riferito a "presunti comportamenti omofobi e discriminatori messi in atto da giocatori, dirigenti e tifoseria della Società AD Polisportiva Bruinese nei confronti di calciatrici della Società Torino FC in occasione della gara Torino CF - Polisportiva Bruinese (maschile), Categoria Giovanissimi, del 13.04.2017".