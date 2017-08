Juve, Szczesny torna in gruppo

TORINO, 10 AGO - Torna in gruppo Wojciech Szczesny, il portiere della Juventus infortunatosi durante la tournee americana, e si candida a far parte della squadra che domenica sera giocherà la Supercoppa Italiana. La distorsione alla caviglia sinistra è ormai soltanto un ricordo per il numero uno polacco, che da ex giallorosso spera di rivivere contro la Lazio l'emozione del suo personale derby. Il numero uno, scelto per affiancare capitan Buffon in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione, si è regolarmente allenato.