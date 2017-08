Borussia Dortmund, Dembelè non si allena

ROMA, 10 AGO - "Dembelè oggi non si è allenato, e non sappiamo dove si trova in questo momento. Abbiamo provato a localizzarlo, ma non ci siamo riusciti". A dirlo in conferenza stampa è stato l'allenatore del Borussia Dortmund, Peter Bosz, anche lui stupito dal comportamento del ragazzo francese che sarebbe uno dei due obiettivi di mercato (l'altro è il brasiliano Philippe Coutinho del Liverpool) del Barcellona dopo il trasferimento di Neymar al Paris SG. Media spagnoli e tedeschi ipotizzano che sia il tentativo del ventenne francese di forzare la mano al suo attuale club, che non lo vuole cedere. Nelle foto di gruppo scattate ieri, Dembelè appariva stranamente serio, e si fa anche notare che ha cancellato ogni riferimento al Borussia da alcuni suoi profili sui social. Intanto si scrive che il Barcellona ha già fatto una prima offerta al Borussia Dortmund, arrivando a 130 milioni di euro. Ma per ora la situazione appare confusa, e il ragazzo "è sparito", come ha detto Bosz.