La Juventus 'corre' verso la Supercoppa

TORINO, 10 AGO - Allenamento mattutino, a Vinovo, per la Juventus che si sta preparando alla Supercoppa italiana. Massimiliano Allegri ha proseguito col lavoro atletico e tattico in vista della partita di domenica sera, all'Olimpico di Roma, contro la Lazio. Probabile l'impiego del 4-2-3-1, il modulo 'a trazione anteriore' con cui il mister lo scorso anno ha cambiato il volto della squadra. Restano da sciogliere alcuni dubbi sugli interpreti: in difesa è ballottaggio De Sciglio-Lichtsteiner per la fascia destra, con Rugani che sembra in pole position per affiancare Chiellini al centro. In attacco, invece, il dubbio è tra Cuadrado e Douglas Costa. Al Training Center della Juventus era presente anche l'ad Beppe Marotta