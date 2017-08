Massa arbitra finale Supercoppa italiana

ROMA, 10 AGO - Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare la finale della Supercoppa Italiana Juventus-Lazio in programma domenica il 13 agosto all'Olimpico. Gli assistenti saranno Meli e Crispo, mentre come quarto uomo è stato designato Fabbri. Irrati e Damato, addizionali d'area, completeranno la 'squadra' messa in campo dall'Aia.