Ranking Fifa: il Brasile torna in testa

ROMA, 10 AGO - Il Brasile torna al comando del ranking della Fifa con 1604 punti scavalcando i campioni del Mondo in carica della Germania, ora secondi a quota 1549. Terzo posto per l'Argentina con 1399. Gradino guadagnato per Svizzera (1329) e Polonia (1319), rispettivamente quarta e quinta, mentre il Portogallo perde due posizioni e scivola al sesto (1332). Chiudono la top ten Cile (1250), Colombia (1208), Belgio (1194) e Francia (1157). L'Italia si conferma stabile in dodicesima piazza con 1059 punti, subito dietro alla Spagna (1114) prossima avversaria degli azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali di Russia2018. Dietro alla formazione azzurra l'Inghilterra con 1059 punti.