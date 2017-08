Il Liverpool si tiene Coutinho

ROMA, 10 AGO - Oltre 200 milioni da spendere ed una stella del calcio da sostituire. A tre settimane dal termine del calciomercato il Barcellona è chiamato all'impresa di strappare a suon di super offerte grandi campioni a squadre rivali europee e non ma a quanto pare non sarà facilissimo. Ceduto per forza di cose Neymar al PSG, i blaugrana sono alla ricerca del sostituto del brasiliano che, a meno di novità nei prossimi giorni, non sarà Coutinho. Il giovane attaccante brasiliano è infatti incedibile per Klopp e il suo Liverpool, tanto che i Reds secondo la Bbc hanno appena rifiutato ben 100 milioni di euro: il team inglese è consapevole di non essere in grado di trovare un sostituto del brasiliano in così poco tempo e anche davanti ad una cifra monstre non lo lascerà partire verso Barcellona. L'ex Inter ha firmato un contratto quinquennale la scorsa stagione, ma senza clausola rescissoria.