Narcotraffico, Usa contro Rafa Marquez

WASHINGTON, 9 AGO - C'e' anche il nome della stella messicana Rafael Marquez Alvarez, per sette anni difensore del Barcellona, nella lista di 22 persone sanzionate dagli Stati Uniti per presunti legami con un'organizzazione di trafficanti di stupefacenti. Il Dipartimento del Tesoro Usa ha disposto per le persone e le società coinvolte il blocco dei beni detenuti negli Stati Uniti e vieta ai suoi cittadini di fare affari con loro. Rafa Marquez, 38 anni, dopo una lunga carriera all'estero che lo ha portato anche nel 2014 a Verona - ora gioca nell'Atlas di Guadalajara ed è ancora capitano della nazionale messicana. Secondo le accuse - frutto di un'inchiesta durata anni sulla organizzazione guidata da Raul Flores Hernandez a Guadalajara, che ha stretti contatti con i cartelli di Sinaloa e Jalisco - Marquez "avrebbe stretti rapporti con Flores Hernandez e avrebbe agito come prestanome per lui e la sua organizzazione, detenendo anche beni per suo conto".