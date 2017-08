Milan-Betis: Var nega rete André Silva

MILANO, 9 AGO - Una rete annullata dal Var durante l'amichevole tra Milan e Betis Siviglia che si sta disputando a Catania. Al 13' André Silva ribadisce in rete una punizione di Calhanoglu deviata da Antonelli ma gli arbitri, consultato il Var, decidono di annullare il gol per via del fuorigioco dell'attaccante portoghese. Per André Silva sarebbe stata la prima rete nel Milan. La gara con il Betis ha visto una novità tra i rossoneri: è ufficiale anche la nomina a capitano di Leonardo Bonucci che gioca con la fascia al braccio.