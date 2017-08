Volley: test match, Italia-Slovenia 1-3

ROMA, 9 AGO - La nazionale maschile di pallavolo si arrende 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-22) alla Slovenia nel secondo test match in vista degli Europei e chiude così questa due giorni di gare con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Per il ct azzurro di Gianlorenzo Blengini sono state due partite importanti che gli hanno consentito di valutare lo stato di salute dei suoi dopo un intenso periodo di lavoro in palestra. "Abbiamo lavorato tanto e con impegno - le parole del ct a fine match - Sappiamo che dobbiamo migliorare, vedo nei ragazzi una sempre migliore tenuta fisica che ci permetterà di fare sempre meglio. Ho cambiato parecchio perché ci sono molte condizioni da valutare. Abbiamo voglia di vedere tutti gli aspetti possibili; io poi devo dare la possibilità a tutti di prendere il ritmo partita che gli allenamenti di tutti i giorni non ti danno per ovvie ragioni".