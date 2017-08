Bologna: 8-3 a Sestola con la Primavera

BOLOGNA, 9 AGO - E' finito 8-3 il test del Bologna di Donadoni, sul campo di Sestola, sull'Appennino modenese, contro la primavera rossoblù, in vista dell'esordio in Coppa Italia. Hanno segnato Destro, Masina, Petkovic, Taider, Falco, Okwonkwo, Mbaye e Krejci. Per i giovani, allenati da Troise, gol di Stanzani e due rigori trasformati da Negri e Mazza.