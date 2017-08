Shakespeare,Mahrez? Serve offerta giusta

LEICESTER, 9 AGO - "Mahrez vuole andarsene, ma fino a quando non ci sarà un'offerta adeguata resta qui". Così il tecnico del Leicester, Craig Shakespeare, in conferenza stampa a due giorni dall'avvio della Premier che vedrà la 'Foxes' impegnate a Londra contro l'Arsenal. "Io posso dire solamente di come l'ho trovato finora e devo dire che è sempre stato molto concentrato. Sappiamo che ha detto che vuole lasciare il club ma fino a quando noi non riceveremo un'offerta ragionevole rimane qui e sarà preso in considerazione per giocare".