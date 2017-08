Ventura, Jorginho? Non c'è ruolo per lui

ROMA, 9 AGO - "Jorginho? Sono sorpreso e anche un po' stupito dalle sue parole. Lo ritengo uno dei migliori interpreti del suo ruolo di metodista. Per come stiamo giocando ora non c'è un ruolo per lui ma se un domani avremo la necessità di giocare con il metodista verrà sicuramente preso in considerazione". Lo dice il ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, rispondendo allo sfogo del centrocampista del Napoli che aveva accusato il commissario tecnico di non prenderlo in considerazione per la maglia azzurra.