Ventura, spero Bernardeschi trovi spazio

ROMA, 09 AGO - Il commissario tecnico della nazionale, Gian Piero Ventura, non nasconde la sua preoccupazione e "un filo d'ansia" per il rischio di scarso impiego di diversi giovani azzurri che hanno cambiato squadra quest'anno. In particolare Ventura si è soffermato sul passaggio di Bernardeschi alla Juventus e di Pellegrini alla Roma: "Bernardeschi è andato in una squadra ricca di giocatori in fase offensiva - osserva Ventura-, mi auguro che avrà maggiore spazio possibile. Pellegrini è un giocatore sul quale l'Italia punta, ma è evidente che entra a far parte di un centrocampo folto e il mio augurio anche in questo caso è che si guadagni il posto, perché deve giocare per dimostrare chi è e chi vuole diventare".