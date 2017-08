Dalbert, Inter un sogno, ora i titoli

MILANO, 09 AGO - ''È la realizzazione di un sogno vestire la maglia di un club enorme come l'Inter, che ha una storia vincente e tre Champions League in bacheca. Voglio ripagare la fiducia e diventare un altro brasiliano a fare la storia con questa maglia. Spero di contribuire per vincere titoli e mi auguro di poter essere convocato nella Nazionale del Brasile''. Dalbert si presenta con queste parole e con queste ambizioni all'Inter. Il suo acquisto è stato ufficializzato nella giornata di oggi dal club nerazzurro dopo un tira e molla durato quasi 2 mesi con il Nizza. Una trattativa estenuante ma dal lieto fine che regala a Spalletti un terzino sinistro di spinta. A rendere note le cifre dell'affare è stato l'agente del brasiliano, Emerson Figuereido, attraverso la sua pagina facebook: ''Contratto di cinque anni, l'Inter lo ha pagato 20 milioni di euro più bonus. Il Nizza mantiene il 20% di una futura rivendita''.