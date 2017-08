Ventura 'Da rinnovo ulteriori stimoli"

ROMA, 09 AGO - "Ringrazio Tavecchio che mi ha dato fiducia, non tanto per quello che è stato fatto ma alla luce di quello che si vuole fare. E' una fiducia che mi dà ulteriori stimoli, nella convinzione assoluta di poter fare qualcosa di importante". Lo ha detto il ct azzurro Gian Piero Ventura dopo l'annuncio del rinnovo del suo contratto fino al 2020. "Abbiamo tre obiettivi: qualificarci per il Mondiale, essere la sorpresa del Mondiale ed essere i favoriti per l'Europeo", ha aggiunto il ct, sottolineando che "essere fra i favoriti con una nazionale dall'età media di 25 anni significherebbe avere costruito qualcosa di veramente importante".