La Roma vola in Spagna per 2/a tournèe

FIUMICINO, 9 AGO - La Roma vola in Spagna per la seconda tournée estiva dell'anno dopo quella dello scorso mese di luglio negli Stati Uniti. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco è infatti partita nel pomeriggio dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter diretta a Siviglia. Domani sera la sfida con i padroni di casa allo stadio Sanchez Pizjuan per il trofeo Antonio Puerta e che vedrà il ritorno a Siviglia, per la prima volta da avversario, del ds giallorosso Monchi. E alla vigilia della sfida con i giallorossi, ha parlato l'allenatore della squadra andalusa, Eduardo Berizzo: "Il trofeo Puerta di domani sarà anche il giorno della presentazione della squadra, e dobbiamo farci trovare pronti onorando l'impegno", le parole del tecnico che ha poi fatto il punto anche sul mercato. "Bacca e Jovetic mi piacciono allo stesso modo, qui c'è sempre posto per la gente di talento. In attacco abbiamo già Muriel e Ben Yedder, ma possono combinarsi bene con un numero 9".