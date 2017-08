Tavecchio 'fiducia a Ventura per Spagna'

ROMA, 9 AGO - Il prolungamento del contratto di Ventura fino al 2020 "è un riconoscimento della fiducia del sistema al nostro ct e per metterlo nella migliore condizione spirituale per affrontare la determinante partita da giocare contro la Spagna". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, dopo aver annunciato in conferenza stampa a via Allegri il rinnovo del ct azzurro. "La prossima partita con la Spagna - ha aggiunto Tavecchio - è di un'importanza notevole anche se non è la fine del mondo. E' un importante incontro e sapete tutti quanto vale".