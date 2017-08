Stadio Roma: Lotti, parere governo è ok

ROMA, 9 AGO - "Con un parere positivo da parte del Governo è finalmente arrivato in fondo questo procedimento: direi che abbiamo fatto un enorme passo avanti". Lo afferma il ministro per lo Sport Luca Lotti, in merito al futuro stadio della Roma. "Certo - sottolinea il ministro Lotti - il nuovo progetto appare meno impattante in termini urbanistici rispetto a quello presentato in origine, ma lascia chiaramente aperte alcune criticità che sarà necessario affrontare, prima di tutto con il Comune, nell'interesse della città di Roma". Lotti, poi, esprime "massima disponibilità del Governo" a sedersi intorno ad un tavolo con Comune, Regione e Roma Calcio per individuare possibili soluzioni condivise. "Lo Stadio della Roma rappresenta un'infrastruttura sportiva di interesse pubblico. Aspettiamo settembre per la conferenza dei servizi decisiva. Noi ci siamo".