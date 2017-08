Juve, nessun problema per Cuadrado

TORINO, 9 AGO - Juventus in campo, a Vinovo, per preparare la Supercoppa. "Iniziamo a scaldarci?", twitta il club postando sui social le foto del terzo giorno di allenamenti in vista della sfida dell'Olimpico. La sessione agli ordini di mister Allegri è proseguita con il torello e con una partita di calcio-tennis che ha visto Mandzukic autore di alcune prodezze. Nessun problema per Cuadrado, regolarmente in gruppo dopo il fastidio al polpaccio accusato ieri.