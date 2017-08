Neymar reclama 26 mln dal Barcellona

ROMA, 9 AGO - Neymar in guerra contro il Barcellona: secondo Globoesporte, l'attaccante brasiliano appena sbarcato al Paris Saint-Germain dopo il pagamento della clausola rescissoria da 222 milioni e' pronto a fare ricorso alla Fifa contro il suo oramai ex club, pur di ottenere i 26 milioni di bonus previsti dal rinnovo di contratto firmato lo scorso anno. Il Barcellona, che ha depositato la cifra presso uno studio legale, sostiene che il bonus doveva essere pagato solo in caso di permanenza, ed è disposto a pagarne quota parte per un solo anno.