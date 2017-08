Serie B, via a stage B Italia

ROMA, 9 AGO - Inizia oggi lo stage della B Italia a Roma, che avrà il suo clou domani con l'amichevole (inizio ore 10,30) contro la nazionale universitaria che sta preparando la difesa del titolo, conquistato due anni fa in Corea, in Cina a fine agosto. Lo rende noto un comunicato della Lega di Serie B. La nazionale universitaria si allenerà questo pomeriggio sempre presso il centro sportivo del Park Hotel Mancini. Sono 18 i ragazzi convocati dal mister Massimo Piscedda, delle classi 1996 e 1997, con anche un innesto del '98, provenienti dalle squadre della Serie B. E' l'ottava stagione di B Italia, selezione degli under più interessanti del campionato di Serie B. Il progetto è pensato per la valorizzazione e la crescita dei giovani, mission sportiva sulla quale la Lega B svolge una funzione oggi determinante nel sistema calcio italiano con il 32% degli atleti del campionato della B che sono under 21. Anche la Nazionale Universitaria è figlia di questo progetto, essendo lo staff tecnico il medesimo della B Italia.