Champions: a Napoli è corsa al biglietto

NAPOLI, 8 AGO - C'è sete di Champions League a Napoli. Nella prima giornata di vendita dei biglietti, infatti, sono stati staccati già 16.900 tagliandi. Un dato che testimonia l'attesa dei tifosi, soprattutto perché i tagliandi sono andati via in quattro ore: il via alla vendita è partito alle 15. A testimoniare la voglia di Champions League sono anche le code che si sono formate oggi all' esterno delle rivendite autorizzate nonostante il gran caldo. Non sono mancati i disagi, visto che alcune ricevitorie avevano problemi di linea internet e le attese si sono allungate. Intanto il Napoli attende ancora la comunicazione del Nizza sul fabbisogno di biglietti destinati ai tifosi francesi che verranno al San Paolo, in una serata che si annuncia calda anche dal punto di vita dell'ordine pubblico. Anche che da parte della polizia francese c'è preoccupazione per la gara di ritorno e l'arrivo degli ultras napoletani a Nizza.