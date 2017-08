Genoa: addio a Munoz, serve difensore

GENOVA, 8 AGO - Ezequiel Munoz ha firmato ufficialmente per gli spagnoli del Leganes, lasciando così il Genoa dopo due anni. Munoz, che era arrivato a parametro zero, è stato ceduto per una cifra di poco superiore al milione di euro ed ha voluto salutare attraverso il proprio profilo Instagram tutto l'ambiente rossoblù. Dai tifosi definiti "una delle tifoserie più calde del mondo" ai compagni che ha trovato in questo periodo e che ha voluto "ringraziare di cuore". Il Genoa prosegue ora la ricerca di un difensore e crescono sempre più le quotazioni di Gustavo Cabral, centrale trentaduenne del Celta Vigo, che in Spagna danno ormai ad un passo proprio dal Grifone. La squadra ha ripreso questo pomeriggio al Signorini, davanti ad un centinaio di tifosi, la preparazione in vista dell'esordio di domenica prossima al Ferraris in Tim Cup contro il Cesena. Due gli assenti: Centurion, appena rientrato in Italia dopo aver risolto alcune pratiche in Argentina, e Nicolas Spolli in permesso familiare per la nascita della figlia.