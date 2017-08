Atalanta: sabato amichevole col Venezia

BERGAMO, 8 AGO - Il precampionato dell'Atalanta si arricchisce di un'altra amichevole. Sabato 12 agosto - dopo il rientro da Valencia dove la squadra di Gasperini disputera' il Trofeo Naranja al "Mestalla" contro i padroni di casa (venerdì, 21.30) - i nerazzurri affronteranno per la prima nello stadio di proprieta' del club "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo il Venezia dell'ex Filippo Inzaghi alle ore 17. L'ingresso per il pubblico sarà gratuito: per l'occasione verrà aperta solamente la Tribuna UBI di viale Giulio Cesare a partire due ore prima del fischio d'inizio. Proprio oggi, in mattinata, è stato firmato l'atto di compravendita dell'impianto cittadino con il Comune di Bergamo che ne ha sancito il passaggio di proprietà nelle mani del club di Percassi, vincitore dell'asta pubblica del 10 maggio scorso.