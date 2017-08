Coutinho a Klopp, voglio il Barcellona

ROMA, 8 AGO - Il Barcellona è sempre più vicino a Philippe Coutinho. Secondo 'Mundo Deportivo', alcuni dirigenti del club blaugrana sono in Gran Bretagna per chiudere l'affare con il Liverpool, un'operazione da circa 100 milioni di euro, e assicurarsi l'attaccante brasiliano. L'offensiva del Barcellona è ampiamente appoggiata dal giocatore, che, secondo Espn Brasil, ha comunicato all'allenatore dei Reds, Juergen Klopp, la sua ferma intenzione di abbandonare Anfield Road e trasferirsi in Catalogna.