Defrel: "Roma grande, siano da scudetto"

ROMA, 8 AGO - "So che sarà diverso rispetto al Sassuolo, ma io sono carico e spero di arrivare pronto per l'inizio del campionato. La Roma è una grande squadra e dobbiamo puntare allo scudetto, possiamo vincerlo, poi vedremo come andranno le cose". Queste le parole con cui Gregoire Defrel si presenta a Trigoria. L'attaccante, fortemente voluto in giallorosso da Di Francesco, sottolinea l'importanza del tecnico nella sua maturazione: "Mi ha fatto cambiare ruolo, mi ha fatto diventare più prima punta. Nei due anni al Sassuolo sono molto migliorato". Anni in cui era finito nel mirino di Monchi. "A me piaceva dai tempi di Siviglia, lo seguivo già, e poiché Di Francesco lo conosceva perché complicarsi la vita? Era richiesto da importanti club inglesi ma ha scelto la Roma" assicura il direttore sportivo.