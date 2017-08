Supercoppa: Juventus si allena a Vinovo

TORINO, 8 AGO - Allenamento mattutino per la Juventus in vista della Supercoppa di domenica contro la Lazio. I bianconeri sono attesi sul prato di Vinovo per una seduta di lavoro agli ordini di mister Allegri. In gruppo da ieri anche Stefano Sturaro, che aveva saltato l'amichevole col Tottenham per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, mentre il portiere Szczesny prosegue con il lavoro personalizzato.