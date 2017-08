Calcio: Fiorentina, progressi per Laxalt

FIRENZE, 7 AGO - La Fiorentina attende Valentin Eysseric del Nizza, bloccato da tempo, e si muove per Diego Laxalt per coprire la fascia sinistra. "Il club viola ha fatto passi concreti, vediamo cosa succederà in questa settimana" ha dichiarato l'agente dell'esterno uruguaiano Vincenzo D'Ippolito. Laxalt è in scadenza nel 2018 e anche questo lo rende un obiettivo appetibile. La Fiorentina, che in accordo con la Lega di Serie A indosserà nella nuova stagione quattro seconde maglie (bianca, verde, rossa e azzurro) in omaggio ai 4 quartieri storici di Firenze), non perde di vista però Jesè del Psg e Politano del Sassuolo, anche se quest'ultimo ha una valutazione ritenuta eccessiva.