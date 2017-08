Zidane, il Real ha ancora fame

ROMA, 7 AGO - "Abbiamo ancora fame e non siamo stanchi di vincere" Zinedine Zidane intende cominciare la stagione come l'ha appena terminata: vincendo, a partire dalla Supercoppa Europea di domani a Skopje contro il Manchester United. "Siamo in buona forma e vogliamo iniziare al meglio la stagione. Abbiamo lavorato molto bene fisicamente nel precampionato e adesso si parte", dice il tecnico francese che svicola su Bale. "La cosa importante è che Gareth sia in buona forma e lui si è allenato con noi. Sono passati 4 mesi (dall'infortunio, ndr), e ora è tornato in forma. Cristiano Ronaldo ha la stessa forma che aveva a Cardiff nella finale di Champions. Il fatto che sia qui con noi significa molto. Domani vedremo se giocherà. Siamo qui per vincere - dice Zidane -: sono stato a Madrid per 16 anni, ma ho anche giocato con altre squadre e affrontato da avversario il Real e sempre tutti hanno cercato di batterlo. Sappiamo che ogni anno diventa più difficile per noi e sarà così anche questa stagione ma è una cosa che ci piace".