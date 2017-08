Juventus a scuola di Var

TORINO, 7 AGO - Il Sistema Video Assistant Referee, meglio noto come VAR, è una delle grandi novità della stagione ormai alle porte e la Juventus ne ha approfondito la sua conoscenza. Roberto Rosetti, responsabile del progetto Var, utilizzato per la prima volta in Italia, ha incontrato staff tecnico e giocatori bianconeri, illustrando loro le casistiche principali di intervento e le tempistiche collegate al sistema. All'incontro hanno preso parte, oltre ai rappresentati della Lega Serie A, anche il vicepresidente e l'amministratore delegato della Juve, Pavel Nedved e Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Frattanto l'Allianz Stadium è già esaurito per il debutto della Juventus, in campionato, col Cagliari. Poche ore di vendita libera e sono già terminati i tagliandi per il debutto in serie A, in programma sabato 19 agosto alle ore 18. Attraverso il programma 'Il mio abbonamento', potrebbe però essere ancora possibile acquistare posti a sedere rimessi in vendita dagli abbonati.