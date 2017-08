Stadio Roma, per parere Stato 24 ore

ROMA, 7 AGO - Dovrebbe arrivare nella giornata di domani agli uffici della Regione Lazio il parere del rappresentante dello Stato in seno della Conferenza dei servizi sullo Stadio della Roma. A quanto si è appreso da fonti vicine alla Conferenza dei Servizi, bisognerà aspettare ancora qualche ora per avere le osservazioni alle controdeduzioni del proponente (il cosiddetto 'nuovo progetto') 'firmate' dallo Stato. Per quanto riguarda invece il parere della Regione stessa, arriverà dopo aver analizzato tutta la documentazione ora in fase di analisi da parte dei tecnici della direzione Urbanistica.