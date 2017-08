C.Italia: Cagliari-Palermo a Torino

CAGLIARI, 7 AGO - Si giocherà a Torino, allo Stadio Olimpico, la partita tra Cagliari e Palermo valida per il terzo turno della Tim Cup, in programma sabato 12 alle 21.15. Torino, infatti, è la sede designata per ospitare le gare interne del Cagliari in attesa della fine dei lavori del nuovo stadio, la Sardegna Arena (per questo motivo la società rossoblù ha chiesto di giocare le prime due partite di campionato in trasferta, prima della sosta). Da domani mattina alle 9 sarà possibile acquistare i biglietti.