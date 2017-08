Milan, Bonucci e Biglia in lista Uefa

MILANO, 7 AGO - Ci sono Lucas Biglia e Leonardo Bonucci nella lista Uefa del Milan, consegnata in vista del playoff di Europa League che i rossoneri disputeranno contro i macedoni dello Shkendija. I due, assenti per motivi burocratici con il Craiova, sono stati iscritti alla lista Uefa dopo che il Milan ha ottenuto le fideiussioni da Banca Ifis, necessarie per definire il doppio trasferimento da Lazio e Juventus. Nella lista, formata da 30 nomi, manca invece Carlos Bacca. Il colombiano è sempre più ai margini del progetto di Montella ed è destinato a lasciare il Milan: su di lui c'è il Marsiglia.