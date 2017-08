U21 da 9/8 biglietti amichevole Slovenia

ROMA, Mercoledì 9 agosto inizierà la vendita dei biglietti per l'amichevole tra le Nazionali Under 21 di Italia e Slovenia, gara in programma lunedì 4 settembre (ore 21.15) allo stadio 'Piercesare Tombolato' di Cittadella. I tagliandi - informa un comunicato della Figc - potranno essere acquistati presso i punti vendita della TicketOne e sui siti internet vivoazzurro.it e www.ticketone.it Lunedì 4 settembre verrà aperta la biglietteria presso i botteghini dello stadio 'Piercesare Tombolato' in Via Gabrielli e in Via Verdi dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 fino all'inizio del primo tempo della gara. I prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti - Tribuna Ovest Euro 10,00; - Tribuna Est Euro 10,00 - Curva Nord Euro 5,00.